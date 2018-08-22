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Происшествия

22 августа, 09:19

Авиадебошира из Москвы арестовали в Якутии на два месяца

происшествия транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвича арестовали в Якутии за дебош на рейсе Москва − Мирный и нападение на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации СК, 32-летний житель столицы был арестован на два месяца после того, как устроил дебош на борту самолета ТУ-154, следовавшего из аэропорта Домодедово в Мирный, а затем напал на сотрудников в отделе полиции. "Ему предъявлено обвинение в хулиганских действиях на воздушном транспорте, оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти", − цитирует пресс-службу ведомства Агентство "Москва".

Как уточнили в СК, авиадебоширом оказался пассажир бизнес-класса авиакомпании "Алроса". Во время полета мужчина провоцировал конфликт с бортпроводниками, а когда его доставили в отдел полиции аэропорта Мирный, начал пинать полицейских ногами. В отношении дебошира возбудили уголовное дело.

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