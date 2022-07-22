Семья из четырех человек погибла в результате падения автомобиля в обрыв в Дагестане

Фото: МВД Дагестана

Четыре человека погибли в результате падения автомобиля в обрыв в Хузанском районе Дагестана. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Происшествие случилось вблизи водопада Тобот в селе Хунзах. Автомобиль, предположительно, марки Nissan Almera опрокинулся в ущелье.

"По предварительной информации, это семья из 4 человек: родители и двое детей", – сообщили в пресс-службе.

Причины и обстоятельств произошедшего устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее автомобиль сорвался с обрыва в Грузии. Машина перевернулась как минимум 20 раз.