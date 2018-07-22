Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве

22 июля, 22:40
Фото: Zuma\TASS/Andres Leiva
Собака открыла багажный отсек пассажирского Boeing 737 при подлете к столице. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.
После открытия отсека на борту сработала сигнализация. Из-за ЧП лайнер пришлось экстренно посадить. В этот момент самолет летел на высоте четыре тысячи метров. Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Наземные службы, обследовавшие самолет, подтвердили открытие багажной створки. Специалисты выяснили, что дверь открыла небольшая собака, которую плохо заперли в клетке.
Сначала она разодрала внутреннюю обшивку лайнера. Багажный отсек открылся не полностью, автоматические системы вовремя остановили движение створки. Отмечается, что животное не покинуло борт и тоже не пострадало.
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