Три человека пострадали в результате стрельбы на востоке столицы

22 июля, 08:43
Фото: depositphotos/t.r.o.t.z
Три человека пострадали в результате стрельбы на улице Рудневка на востоке столицы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах города.
"На улице Рудневка около дома № 9 мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек, сам он был избит знакомыми пострадавших", – цитирует ТАСС слова собеседника агентства.
Источник отметил, что конфликт произошел в результате того, что двое молодых людей решили заступиться за женщину, которую избивал мужчина. Ему не понравилось вмешательство посторонних, поэтому он сходил домой за травматическим пистолетом и начал стрелять в заступников.
В результате инцидента один из мужчин получил ранение в область сердца, другой – в шею.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5393445
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