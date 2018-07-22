Три человека пострадали в результате стрельбы на востоке столицы

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Три человека пострадали в результате стрельбы на улице Рудневка на востоке столицы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах города.

"На улице Рудневка около дома № 9 мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек, сам он был избит знакомыми пострадавших", – цитирует ТАСС слова собеседника агентства.

Источник отметил, что конфликт произошел в результате того, что двое молодых людей решили заступиться за женщину, которую избивал мужчина. Ему не понравилось вмешательство посторонних, поэтому он сходил домой за травматическим пистолетом и начал стрелять в заступников.

В результате инцидента один из мужчин получил ранение в область сердца, другой – в шею.

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http://tass.ru/proisshestviya/5393445