Российский океанолог пропал во время экспедиции в районе острова Укатный

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Во время экспедиции в районе острова Укатный пропал руководитель отделения Русского географического общества (РГО) в Астраханской области Петр Бухарицин. Об этом сообщила официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Ольга Никешина, передает ТАСС.

По ее словам, управление принимает участие в поисках ученого с 19 апреля. Для этого задействованы один пограничный корабль и два катера. В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются, добавила Никешина.

В Сети сообщалось, что Бухарицин пропал на одном из островов в авандельте во время историко-географической экспедиции, организованной Каспийской флотилией. Туда он отправился на малом гидрографическом судне МГС-599.

Как передает СМИ, остров, где высадились участники экспедиции, расположен недалеко от границы с Казахстаном. Также уточняется, что у них было свободное время для изучения острова, где обитают различные птицы.

Ранее столичные спасатели нашли потерявшегося молодого человека с детским церебральным параличом (ДЦП). Его обнаружили в лесопарковой зоне района Очаково-Матвеевское в Москве.

Пропавшего эвакуировали из природной среды и передали врачам. В поисках участвовали кинологи, добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", волонтеры и сотрудники ОВД Очаково-Матвеевское.