СК проверит информацию о нападении хаски на ребенка в Подмосковье

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Следователи проверят информацию о нападении хаски на девятилетнего мальчика в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом сообщает региональный главк СК.

По данным СМИ, 16 апреля собака сбежала от хозяина и покусала ребенка в поселке Хорлово. В итоге мальчик получил травму ноги.

Сейчас криминалисты проводят доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.