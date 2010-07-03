СК расследует дело о стрельбе по подросткам на северо-западе Москвы

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Следственный комитет принял к производству уголовное дело по факту стрельбы по подросткам на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУСК России по городу.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина начал стрелять по несовершеннолетним из травматического пистолета. Пуля задела одного из них по касательной возле виска, у второго ранено колено.

Ранее сообщалось, что пострадавших госпитализировали. Согласно информации некоторых СМИ, стрелявший мужчина был пьян.