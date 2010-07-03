Мужчина получил ранения в результате стрельбы на севере Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники правоохранительных органов ищут автомобиль с неизвестными, которые выстрелили в мужчину на севере столицы.

Инцидент произошел в понедельник, 22 апреля, на Хорошевском шоссе. "Возле стоматологической клиники двое неизвестных кавказской наружности выстрелили в мужчину и скрылись", – цитирует Агентство "Москва" источник в полиции. Предварительно установлено, что злоумышленники передвигаются на автомобиле Mercedes-Benz.

Раненый выжил. Ведется розыск.