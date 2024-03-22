ФСБ пресекла создание в Москве ячейки РДК

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ФСБ задержала семерых москвичей, являющихся сторонниками запрещенной в РФ террористической украинской организации "Русский добровольческий корпус", сообщает ТАСС.

По данным спецслужб, задержанные поддерживали контакты с организацией, действующей в составе вооруженных формирований Украины против российской армии. Выяснилось, что они планировали создать преступную группу для проведения насильственных акций в отношении правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев.

Ранее сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, который готовился совершить диверсию в одной из войсковых частей в Екатеринбурге.

В отношении мужчины завели уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Сейчас он находится под стражей.



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