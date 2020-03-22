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Происшествия

11:21

Число пострадавших в ДТП под Тамбовом увеличилось до 17

происшествия ДТП

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Тамбовской области увеличилось до 17 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

"Пострадавших 17 человек, всем оказывается медицинская помощь. Устанавливаются их персональные данные, решается вопрос о том, чтобы в ближайшее время оповестить их родственников", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что двоим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, еще 15 человек были доставлены в Уваровскую больницу.

Авария с участием двух автобусов произошла в Жердевском районе Тамбовской области на 566-м километре трассы Р-22 Москва –Волгоград. При попутном движении два рейсовых автобуса, следовавшие по маршруту Москва – Волгоград, чтобы не допустить столкновения, разъехались по обочинам. В результате один из автобусов вылетел в кювет.

По факту ДТП прокуратора региона организовала проверку. Специалисты намерены выяснить полный маршрут автобусов, а также были ли у них законные основания на осуществление перевозок и соблюдались ли правила перевозки.

По предварительной информации, авария произошла из-за плохих погодных условий. МЧС открыло горячую линию после ДТП, связаться со специалистами можно по номеру 8 (4752) 72-99-50.

Открыта горячая линия в связи с крупным ДТП под Тамбовом

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