Умерла учительница французского лицея, на которую с ножом напал школьник

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Учительница французского лицея, на которую с ножом напал ученик, скончалась от полученных травм. Об этом сообщает RTL.

Отмечается, что 16-летний ученик напал на преподавателя испанского языка прямо во время урока. Известно, что лицеист пронес нож в своем рюкзаке.

Точные мотивы нападения пока не установлены, однако на первом допросе подросток заявил, что напал на преподавателя по побуждению голосов в его голове.

Инцидент произошел в частном католическом лицее Сен-Тома-д'Аквин в департаменте Па-Де-Кале на юго-западе Франции. Педагог получила удар в грудь и была госпитализирована в критическом состоянии.

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