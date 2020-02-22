Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек погибли и еще двое получили травмы при столкновении двух машин в Черноземельском районе Калмыкии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный главк МВД.

Авария произошла в 19:40 в субботу, 22 февраля. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля, марки которых уточняются.

Один из автомобилей был с дагестанскими номерами. В нем погибли трое и пострадали два человека, в том числе ребенок.

Ранее водитель автомобиля сбил трех человек, включая 12-летнего ребенка, на остановке в подмосковном Долгопрудном. Этому предшествовало столкновение с другой машиной.