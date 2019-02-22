Один человек погиб при пожаре в квартире на севере столицы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В результате пожара в квартире на севере столице погиб один человек. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел в доме № 38 на улице Мишина. Там загорелась одна из квартир на пятом этаже. Прибыв к месту ЧП, пожарно-спасательные подразделения потушили огонь в 21:54. "К сожалению, в результате пожара есть погибший", − добавили в МЧС.

По данным пресс-службы, площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.