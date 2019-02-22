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22 февраля, 19:29

Два мощных землетрясения произошли в Эквадоре

происшествия за рубежом

22 февраля, 19:29

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Фото: twitter.com/NSRasta

Сразу два землетрясения произошли в пятницу в Эквадоре. Об этом сообщила национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями.

По данным службы, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на востоке страны. Толчки были зафиксированы в 132 километрах к юго-востоку от города Палора. Очаг землетрясения залегал на глубине 152 километров.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Эквадора. Эпицентр располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Дуран в Эквадоре, очаг залегал на глубине 82 километров.

На месте происшествий отмечены мелкие разрушения и частичное отключение электричества. По предварительным данным, пострадали три человека.

происшествия за рубежом

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