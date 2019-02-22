Установлена личность владельца напавших на детей мастифов в Подмосковье

Фото: wikimedia.org/Tibetan Paradise по лицензии CC BY-SA 4.0

Личность владельца двух мастифов, которые напали на детей в подмосковном Зарайске, установлена. Информацию о мужчине уже передали в правоохранительные органы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Владелец собак установлен. Информация передана в соответствующие органы. Причины, почему животные оказались в свободном выгуле, без владельца, уточняются", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Ранее в Сети появились сообщения о нападении собак на детей возле входа на территорию ледового дворца в Зарайске. Собаки, предположительно породы тибетский мастиф, были в свободном выгуле и без хозяина. Они якобы напали на девочек, когда те шли на тренировку. Сотрудникам ледового дворца удалось отогнать собак от детей. Следственный комитет начал проверку информации.