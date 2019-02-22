Безбилетник ранил ножом сотрудника метро на станции "Текстильщики"

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В Москве разыскивают неизвестного, ранившего ножом сотрудника метро на станции "Текстильщики", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

Конфликт возник после того, как пассажир прошел через турникет, не оплатив. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Кузьминки" неизвестный ударил ножом полицейского.