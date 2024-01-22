После землетрясения на киргизско-китайской границе зафиксировано более 10 афтершоков

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Более 10 афтершоков зафиксировано к настоящему времени после землетрясения на киргизско-китайской границе. Об этом сообщил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев.

"На данный момент зарегистрировано уже более 10 афтершоков, из них наши жители ощутили два. Сейсмические события идут на угасание, никаких поводов для паники нет", – приводит его слова ТАСС.

Сарсенбаев подчеркнул, что согласно его оценке, сильного разрушительного землетрясения в ближайшее время не ожидается. Он также отметил, что практически все страны Центральной Азии ощутили данное землетрясение.

Ранее в МЧС Казахстана заявили о землетрясении магнитудой 6,7, которое наблюдалось в Алма-Ате. Эпицентр залегал на глубине 65 километров и был расположен в 264 километрах на юго-востоке от города.

В МЧС Киргизии уточнили, что согласно предварительным данным, жертв и разрушений после сильного землетрясения нет.