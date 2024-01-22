22 января, 23:15Происшествия
МЧС Киргизии заявило об отсутствии жертв и разрушений после землетрясения
Фото: 123RF/albund
Жертв и разрушений после сильного землетрясения на киргизско-китайской границе по предварительным данным нет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на МЧС Киргизии.
"В настоящее время сотрудники МЧС собирают информацию и проводят соответствующие мероприятия", – заявили в пресс-службе.
Кроме того, представители ведомства призвали жителей не паниковать и не верить информации о возможности якобы новых толчков.
По данным местного института сейсмологии, землетрясение магнитудой 7 произошло примерно в 21 час по московскому времени на территории Китая, в 339 километрах от столицы Киргизии.
Ранее МЧС Казахстана заявили о землетрясении магнитудой 6,7, которое наблюдалось в Алма-Ате. Эпицентр залегал на глубине 65 километров и был расположен в 264 километрах на юго-восток от города.
По словам местных жителей, в домах двигалась мебель и качались люстры. Сведений о каких-либо разрушениях нет. Также толчки в 2 балла ощущались в Шымкенте.
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