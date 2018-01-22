Рейсовый автобус сбил пешехода на севере Москвы

Фото: ТАСС/Кузьмиченок Василий

Авария с участием автобуса и пешехода произошло на севере столицы.

"В районе дома 71 на улице Дубнинская рейсовый автобус совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте", – сообщил Агентству "Москва" в столичном главке ГИБДД РФ.

Пострадавший с травмами был госпитализирован. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в январе водитель легкового автомобиля сбил пешехода в центре Москвы. ДТП произошло в районе дома № 3 по улице Смоленская. Пешеход также переходил проезжую часть в неположенном месте.