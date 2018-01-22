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Происшествия

22 января, 18:35

Студент спас пассажиров неуправляемого автобуса под Владимиром

происшествия транспорт

Фото: ktk-33.ru

В городе Коврове Владимирской области молодой человек спас пассажиров автобуса, сообщают "Аргументы недели".

У водителя случился инсульт, автобус понесся на большой скорости и начал врезаться в припаркованные автомобили. Затем он покатился по наклонной и проехал два светофора. В этот момент один из пассажиров – студент Андрей Зубатов – забрался в водительскую кабину и нажал на тормоз. Через несколько секунд машина остановилась.

Во время ЧП в автобусе было пять человек, в том числе ребенок. Никто из них не пострадал.

За этот отважный поступок региональное УМВД наградило Зубатова письмом с благодарностью и памятными подарками. Юноша учится в Ковровском транспортном колледже.

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