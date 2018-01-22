Пострадавшие при нападении на школу в Улан-Удэ получат компенсации

Фото: Снимок с видео/Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия

Пострадавшим при нападении на школу в Улан-Удэ выплатят компенсации. Всего на эти цели из резервного фонда правительства выделят 2,4 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Глава республики Алексей Цыденов сообщил, что выплаты начнутся в ближайшее время, каждый пострадавший получит по 400 тысяч рублей. Он подчеркнул, что сумма компенсации такая же как при природных катаклизмах.

Нападение на школу произошло утром 19 января. Ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Пострадали семь человек, в том числе учительница и сам нападавший.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность". Трое пострадавших детей и учитель сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, двое – в тяжелом, состояние еще одной девочки крайне тяжелое. Подозреваемый находится в состоянии средней степени тяжести, его прооперировали.