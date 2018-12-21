Три человека пострадали в ДТП на Горьковском шоссе в Подмосковье

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Три человека получили травмы при столкновении "Газели" с легковым автомобилем в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло на 76-м километре Горьковского шоссе. По факту аварии началась проверка.

20 декабря в Московской области произошло еще одно ДТП. На 23-м километре Минского шоссе два грузовика столкнулись и загорелись, в результате чего один из водителей погиб.