Две фуры загорелись после столкновения на Минском шоссе в Подмосковье

Один человек стал жертвой аварии на Минском шоссе в Подмосковье, сообщает ТАСС.

На 23-м километре шоссе столкнулись две грузовых машины. Обе загорелись, один из водителей погиб.

Движение из-за ДТП не перекрывалось. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.