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Полиция Австрии исключила возможность теракта в центре Вены. По мнению местных правоохранительных органов, стрельба у ресторана носит криминальную подоплеку.

"Никаких конкретных данных о террористическом акте нет", – говорится в заявлении полиции, передает австрийский телеканал OE24.TV. В полиции также добавили, что дело может быть связано с заказным убийством.

Как удалось выяснить, у ресторана в центре Вены раздались пять выстрелов. В результате два человека получили ранения. Один из пострадавших позже скончался.

В настоящий момент полиция ведет поиск стрелявшего и пытается установить его личность.