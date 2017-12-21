Девушка избила двух полицейских при задержании в Москве

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Девушка, задержанная на юго-западе столицы за мелкое хулиганство, напала на сотрудников полиции. Правоохранители получили множественные ссадины лиц.

Инцидент произошел 8 ноября в комнате разбора ОМВД России по району Теплый Стан. 21-летняя жительница Подмосковья накинулась с кулаками на младшего лейтенанта и оперуполномоченного отделения уголовного розыска, сообщает Агентство "Москва".

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.