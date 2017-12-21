Полиция назвала наезд на пешеходов в Мельбурне "намеренным актом"

Фото: AP/Kaitlyn Offer

Наезд автомобиля на пешеходов в австралийском Мельбурне были признан "намеренным актом". Инцидент произошел рядом с крупной железнодорожной станцией Флиндерс Стрит, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что в результате ЧП пострадали не менее 14 человек, причем состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

Полиция Мельбурна арестовала водителя белого кроссовера Suzuki, а также одного пассажира.

"На основании того, что мы видели, мы полагаем, что это было намеренным актом. Мотивы поступка неясны", – пояснил офицер полиции Расселл Барретт.

Ранее стало известно, что в Мельбурне автомобиль наехал на толпу пешеходов в центре города. В числе пострадавших – ребенок дошкольного возраста.