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Происшествия

17:48

Поезд Москва – Калининград задерживается из-за падения крана на пути в Литве

происшествия

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Пассажирский поезд, следующий из Москвы в Калининград, задерживается на четыре часа из-за падения крана на железнодорожные пути на территории Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Кран упал на пути во время проведения плановых технических работ на перегоне Казлу-Руда – Пильвишкяй. В настоящее время поезд находится на пограничной станции Чернышевское Калининградской железной дороги. Для пассажиров поезда организовали дополнительное питание.

Ориентировочное время прибытия поезда в Калининград – 18:30 по московскому времени. Точное время прибытия будет сообщено дополнительно, отметили в пресс-службе.

Ранее директор по информационным технологиям ОАО "РЖД" Евгений Чаркин рассказал, что с 2020 года в приложении РЖД появится возможность заказать билет более чем за три месяца до отправления поезда.

Услуга будет запущена на базе платформы "Инновационная мобильность". С будущего года ее начнут внедрять на наиболее популярных направлениях: Москва – Санкт-Петербург и Москва – Сочи. Список направлений в дальнейшем будет только расширяться.

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