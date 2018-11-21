Прыгнувшая в замерзшее озеро девушка объяснила свой поступок

Девушка, прыгнувшая в замерзшее озеро в Балашихе, рассказала в интервью телеканалу Москва 24, зачем она это сделала.

По словам Виктории Кушнир, чтобы записать эффектное видео, она решила искупаться в ноябре, разделась до белья и с разбега прыгнула в замерзшее озеро. Однако все пошло не так, как ожидалось: лед не треснул, а сама ныряльщица довольно сильно ударилась.

Девушка рассказала, что до своего рискованного прыжка видела, как мужчина вышел из воды, и поэтому подумала, что тоже сможет искупаться.

"Я решила "бомбочкой" прыгнуть, причем красиво, эффектно", − пояснила ныряльщица, признавшись, что "не могла даже представить, что все так выйдет". "Я хотела просто искупаться и для себя запечатлеть этот момент, чтобы потом вместе сесть и посмеяться, как все это выглядело", − вспоминает Виктория. "Вышло, с одной стороны, смешнее, а с другой стороны, не очень", − добавила она.

Теперь девушка вынуждена сидеть дома, а видеозапись ее трюка тем временем набирает просмотры в Сети.

Это уже не первый случай, когда ноябрьские купания оборачиваются травмой. В частности, годом ранее в Минске мужчина решил покорить замерзшее болото, не поднимая, что прыгает на лед. Он даже не разогнался. Видео снимала его жена. Из переговоров автора и героя ролика ясно, что ныряльщик был довольно пьян. Он сильно ударился головой, но сумел самостоятельно выбраться на берег.