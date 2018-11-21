Прокуратура начала проверку после гибели мужчины на ВПП в Шереметьеве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Московская транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели мужчины на ВПП аэропорта "Шереметьево". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, передает "Интерфакс".

Также проверку по факту проводит московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте СК РФ. Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

20 ноября командир пассажирского лайнера, вылетевшего из Москвы в Афины, доложил о столкновении с неизвестным объектом во время взлета. Сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта, прибыв на предполагаемое место столкновения, обнаружили на ВПП тело мужчины.

Личность погибшего была установлена. Им оказался депортированный из Мадрида гражданин Армении. Мужчина возвращался на родину с пересадкой в Москве.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ведомство проведет расследование происшествия, которое займет 10 дней. Для этого создана специальная комиссия.

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