21 ноября 2018, 09:44Происшествия
Двое подростков задержаны за ограбление мужчины в Перове
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В столичном районе Перово задержали двух подростков, подозреваемых в ограблении мужчины, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел на улице 3-я Владимирская. По словам потерпевшего 1986 года рождения, его избили и отобрали три сотовых телефона, золотое кольцо, наручные часы и 100 долларов.
Материальный ущерб составил боле 218 тысяч рублей. задержанными оказались восьмиклассник 2004 года рождения и учащийся третьего курса колледжа 2000 года рождения.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. С фигурантами проводят следственные действия.
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