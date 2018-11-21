Двое подростков задержаны за ограбление мужчины в Перове

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столичном районе Перово задержали двух подростков, подозреваемых в ограблении мужчины, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице 3-я Владимирская. По словам потерпевшего 1986 года рождения, его избили и отобрали три сотовых телефона, золотое кольцо, наручные часы и 100 долларов.

Материальный ущерб составил боле 218 тысяч рублей. задержанными оказались восьмиклассник 2004 года рождения и учащийся третьего курса колледжа 2000 года рождения.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. С фигурантами проводят следственные действия.

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