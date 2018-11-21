21 ноября 2018, 03:34Происшествия
Восемь рейсов задержали из-за инцидента на ВПП в Шереметьеве
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Восемь рейсов задержали в аэропорте Шереметьево из-за закрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Как сообщили в авиакомпании "Аэрофлот", отложен вылет самолетов в Воронеж, Минск, Нижний Новгород, Ригу, Ставрополь, Сыктывкар, Таллин и Челябинск.
Отмечается, что в настоящее время ограничения в аэропорту Шереметьево сняты. Рейсы выполняются по расписанию.
20 ноября стало известно о гибели мужчины на ВПП в Шереметьеве после столкновения с самолетом. Личность погибшего была установлена.
Самолет сбил человека на взлетно-посадочной полосе в Шереметьеве
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