В Ираке заявили о победе над ИГ

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Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил о поражении запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государства". Однако для окончательной победы правительственным войскам еще предстоит зачистить пустынные районы.

По словам аль-Абади, с террористами удалось справиться силами иракцев, поскольку "никаких других сил на территории Ирака нет". Также премьер призвал не допустить политического разногласия, которое позволит боевикам совершать теракты, сообщает РИА Новости.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов сообщил, что главные силы террористов в Сирии разбиты. По его словам, решающие усилия в разгром боевиков внес добровольческий корпус, сформированный российскими военными советниками.

За последние два года в Сирии уничтожены более 54 тысяч боевиков, в том числе порядка 4,2 тысячи выходцев из РФ и стран ближнего зарубежья. Освобождено свыше тысячи населенных пунктов.