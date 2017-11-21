В Ираке заявили о победе над ИГ

21 ноября, 20:08
Фото: AP/Emad Matti
Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил о поражении запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государства". Однако для окончательной победы правительственным войскам еще предстоит зачистить пустынные районы.
По словам аль-Абади, с террористами удалось справиться силами иракцев, поскольку "никаких других сил на территории Ирака нет". Также премьер призвал не допустить политического разногласия, которое позволит боевикам совершать теракты, сообщает РИА Новости.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов сообщил, что главные силы террористов в Сирии разбиты. По его словам, решающие усилия в разгром боевиков внес добровольческий корпус, сформированный российскими военными советниками.
За последние два года в Сирии уничтожены более 54 тысяч боевиков, в том числе порядка 4,2 тысячи выходцев из РФ и стран ближнего зарубежья. Освобождено свыше тысячи населенных пунктов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: