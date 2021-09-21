Движение восстановили на Каширском шоссе после крупного ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение удалось восстановить на участке Каширского шоссе после крупного ДТП. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.

"Движение восстановлено", – подтвердили в Дептрансе.

Авария ранее произошла на Каширском шоссе после пересечения с Каспийской улицей. В ДТП столкнулись восемь автомобилей.

Сообщалось также, что в результате случившегося никто не пострадал. Причины аварии выясняются.