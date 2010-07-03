"Подумала, что это конец". Пассажирка – о падении воздушного шара в Подмосковье

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Появились новые подробности крушения воздушного шара в Подмосковье. Пострадавшие рассказали, что они пережили в момент, когда поднялся ветер, а потом корзина врезалась в столб с электричеством.

"Самое страшное, когда пилот в панике. Это значит, что посадка будет жесткая. Мы врезались в столб с электричеством, шар порвался, искры летят. "Это конец", – подумала я. Но нас ждали еще: падение на землю, снова подъем шара в воздух и столкновение с железным забором", – написала пассажирка в социальной сети "ВКонтакте".

Последняя фраза, которую девушка запомнила во время развития ситуации, была "выпрыгивай, иначе снова взлетит".



ЧП случилось недалеко от города Дмитров во вторник, 20 августа. Резким порывом ветра корзину, в которой находились семь человек, занесло на линии электропередачи, произошло возгорание. В результате аварии пострадал пилот – он получил ушиб ноги. Пассажиры отделались испугом, им помогли выбраться.

Обстоятельства инцидента устанавливают в СУ СК по региону. По информации ведомства, все произошло рядом с коттеджным поселком Позитив (деревня Подосинки Дмитровского городского округа). Шар принадлежал воздухоплавательному клубу Magic flight.

РИА Новости со ссылкой на МЧС уточняет, что шар повис на бесхозных столбах. Нештатная посадка не повлияла на подачу света в поселке.

