Москалькова попросила коллегу из Украины содействовать в освобождении моряков судна "Норд"

21 августа, 20:31
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинского омбудсмена Людмилу Денисову посодействовать освобождению моряков российского судна "Норд", сообщает ТАСС.
Москалькова отметила, что российская сторона, в свою очередь, не препятствует пересечению границы украинскими гражданами с украинского судна "ЯМК-0041", задержанного за контрабанду.
По ее словам, украинские моряки дали показания как свидетели "и выполнили свою функцию". Москалькова уверена, что они будут готовы дать дополнительные показания, если это будет необходимо.
Также омбудсмен прокомментировала ситуацию с российским танкером "Механик Погодин". Она выразила надежду, что этот вопрос удастся решить быстрее, чем с судном "Норд".
По ее словам, переговоры ведут МИДы, пограничники и другие компетентные органы обеих стран.
Рыболовецкое судно "Норд" задержали 25 марта в Азовском море. Суд арестовал капитана Владимира Горбенко на два месяца по обвинению в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины".
В июне ему разрешили вернуться в Крым. Экипаж судна находится в российском посольстве без права покинуть его.
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