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Москва 24

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Происшествия

21 августа, 12:51

В Москве ребенок впал в кому во время операции по обрезанию на дому

происшествия дети

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Двухлетний ребенок впал в кому во время операции на дому. Сейчас мальчик пришел в сознание, его состояние оценивают как стабильное, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем 20 августа в одной из квартир дома в поселении Десеновское на территории ТиНАО. Мужчина решил провести двухлетнему ребенку операцию на дому, у мальчика начались судороги и анафилактический шок. Малыш впал в кому, его госпитализировали.

"В настоящее время ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии. По словам родителей, мужчину, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые", – отметила Иванова.

Проводится доследственная проверка. Планируется выяснить, было ли у мужчины, проводившего процедуру, медицинское образование, пояснила представитель СК.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохраниетльных органах, мальчику делали операцию по удалению крайней плоти. Официально мужчина, взявшийся за процедуру, является безработным.

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