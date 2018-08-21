"Могла договориться с охранниками". Очевидцы – о гибели ребенка в Ступине

В подмосковном Ступине расследуют гибель пятилетнего мальчика

В подмосковном Ступине полиция расследует обстоятельства гибели пятилетнего Олега Гусева, который задохнулся в машине.

Как сообщает телеканал Москва 24, мать ребенка – 35-летняя Олеся Елецкова – на два часа оставила его в салоне с заблокированными дверьми и закрытыми окнами, а сама ушла на собеседование. Вернувшись, женщина обнаружила сына без признаков жизни.

При этом по словам одного из очевидцев, женщины не было на стоянке всего 45 минут. Сотрудники Ступинского завода, на который пришла устраиваться на работу бухгалтером Олеся Елецкова, считают, что женщина не должна была оставлять сына в автомобиле и могла попытаться договориться с охранниками на проходной, чтобы те присмотрели за мальчиком. Работники утверждают, что они бы отнеслись с пониманием к такой просьбе.

Родные и близкие семьи отказались комментировать произошедшее. Но как рассказала телеканалу Москва 24 близкая подруга Олеси, такое легкомысленное отношение для нее совсем нехарактерно. Большинство знакомых и соседей отзываются о семье только положительно.

"Хорошая семья. Мама, папа. Адекватные. Все работают. Не могу ничего плохого сказать", − рассказала телеканалу одна из соседок Олеси.

Еще одна соседка рассказала, что Олеся производила впечатление очень рассудительной мамы, которая никогда не повышает голос на ребенка.

"Очень хорошая семья. Всегда здороваются. Замечательный муж. Да и сама она... Она очень хорошая мама. Надо сказать, мальчик довольно нервный был. Но она всегда с ним очень спокойно разговаривала", − поделилась она с корреспондентом телеканала.

По одной из версий, ребенку стало плохо из-за духоты в машине. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти ребенку по неосторожности.

С июля 2017 года в силу вступило постановление о том, что водителю запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.