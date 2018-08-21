В Кабуле нанесли ракетный удар

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Столица Афганистана Кабул подверглась ракетному удару. Об этом передает "Газета.ру".

Атаку совершили около 9 утра по местному времени во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-Байрам.

Ракеты были направлены в сторону президентского дворца и правительственного квартала столицы. "Различные группировки продолжают насилие и запускают ракеты, но своими действиями они не смогут остановить развитие афганского народа", – отметил глава государства.

В апреле во время взрыва в Кабуле погибли более 30 человек, еще около 50 пострадали в результате взрыва у центра регистрации избирателей.