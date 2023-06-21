Четыре человека погибли в аварии в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "Полоса безопасности "Тамбов"

В Тамбовской области "Газель" столкнулась с грузовой цистерной. В результате случившегося погибли четыре пассажира "Газели", еще двое пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

Отмечается, что ДТП произошло в 16:00 на автодороге Кариан – Абакумовка – Токаревка.

Ранее в Москве на Смоленской площади, в районе дома 6/13, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В департаменте предупредили, что в связи с аварией движение в этом районе затруднено. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

До этого шесть человек погибли в столкновении двух легковых автомашин в Карагандинской области Казахстана. По данным местной полиции, еще двое несовершеннолетних были доставлены в больницу.

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