Возгорание мусора на юго-западе столицы локализовано

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Пожарным удалось локализовать возгорание строительного мусора на проспекте Вернадского на площади 250 квадратных метров, говорится на сайте ГУ МЧС по городу.

В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях днем в пятницу, 21 июня. Возгорание локализовали в 11:56.

"На месте работают 10 единиц техники, 40 человек личного состава. Дополнительно задействованы шесть поливомоечных автомобилей. Для тушения пожара направлен вертолет Московского авиационного центра", – рассказали в МЧС.

Утром 21 июня еще один крупный пожар произошел на Волгоградском проспекте. Там горело одноэтажное металлическое здание на площади 150 квадратных метров. Один человек передан для осмотра скорой помощи.

