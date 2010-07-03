Возгорание мусора на юго-западе столицы локализовано

Пожарным удалось локализовать возгорание строительного мусора на проспекте Вернадского на площади 250 квадратных метров, говорится на сайте ГУ МЧС по городу.
В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях днем в пятницу, 21 июня. Возгорание локализовали в 11:56.
"На месте работают 10 единиц техники, 40 человек личного состава. Дополнительно задействованы шесть поливомоечных автомобилей. Для тушения пожара направлен вертолет Московского авиационного центра", – рассказали в МЧС.
Утром 21 июня еще один крупный пожар произошел на Волгоградском проспекте. Там горело одноэтажное металлическое здание на площади 150 квадратных метров. Один человек передан для осмотра скорой помощи.
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