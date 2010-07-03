Памятник Солженицыну превратили в "лжеца"

В Сети появилась фотография московского памятника писателю Александру Солженицыну, который повредили неизвестные. Они превратили фамилию писателя на памятнике в слово "лжец", натерев до блеска часть букв.

Руководители Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына написали заявление в полицию. Они просят найти и наказать вандалов, которые испортили надпись на памятнике писателю.

Памятник Солженицыну в Москве расположен в Таганском районе на улице, названной в честь литератора. Церемония открытия монумента состоялась 11 декабря 2018 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.