Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации

Фото: телеграм-канал Don Mash

Пятеро рабочих, пострадавших в ЧП под Таганрогом в Ростовской области, находятся в реанимации. Как уточнили в пресс-службе администрации города, один из них в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

"Все они [находятся] в реанимации, один из них – в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Ранее семь рабочих погибли в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области в результате проведения работ на очистных сооружениях. Пять человек были доставлены в больницу в Таганроге. Также сообщалось, что спасатели ведут поиски еще двоих рабочих.