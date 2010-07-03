Пятнадцать полицейских пострадали в столкновениях в Панкисском ущелье

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15 полицейских пострадали в ходе столкновений в Панкисском ущелье, где местные жители протестуют против строительства ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Грузии Георгия Гахарию.

По словам главы ведомства, протестующие начали закидывать правоохранителей камнями. После обострения ситуации были мобилизованы дополнительные силы МВД.

В воскресенье, 21 апреля, жители Панкисского ущелья собрались в селе Ахметского района, чтобы помешать началу строительства малой ГЭС "Хадори-3".

Переговоров с властями не получилось. Спецназ применил против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Среди пострадавших есть местные жители и журналисты.

Вместе с тем, в правительстве Грузии заявили, что готовы возобновить переговоры, "несмотря на то, что прямая коммуникация с населением по поводу проекта малой ГЭС велась в течение года".

Строительство ГЭС "Хадори 3" должно было начаться еще в марте 2018 года, однако из-за протестов местных жителей начало работ неоднократно откладывалось.

ГЭС "Хадори 3" планируется построить на реке Алазани. Ее мощность составит 5,4 мегаватт, а годовая выработка – 27,5 миллиона киловатт в час.