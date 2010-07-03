Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:42

Пятнадцать полицейских пострадали в столкновениях в Панкисском ущелье

происшествия за рубежом

17:42

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/AP Photo/Shakh Aivazov

15 полицейских пострадали в ходе столкновений в Панкисском ущелье, где местные жители протестуют против строительства ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Грузии Георгия Гахарию.

По словам главы ведомства, протестующие начали закидывать правоохранителей камнями. После обострения ситуации были мобилизованы дополнительные силы МВД.

В воскресенье, 21 апреля, жители Панкисского ущелья собрались в селе Ахметского района, чтобы помешать началу строительства малой ГЭС "Хадори-3".

Переговоров с властями не получилось. Спецназ применил против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Среди пострадавших есть местные жители и журналисты.

Вместе с тем, в правительстве Грузии заявили, что готовы возобновить переговоры, "несмотря на то, что прямая коммуникация с населением по поводу проекта малой ГЭС велась в течение года".

Строительство ГЭС "Хадори 3" должно было начаться еще в марте 2018 года, однако из-за протестов местных жителей начало работ неоднократно откладывалось.

ГЭС "Хадори 3" планируется построить на реке Алазани. Ее мощность составит 5,4 мегаватт, а годовая выработка – 27,5 миллиона киловатт в час.

происшествия за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика