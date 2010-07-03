СК начал проверку после избиения ребенка в Химках

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Подмосковные следователи начали доследственную проверку после избиения 11-летного мальчика в Химках, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 20 апреля во дворе одного из домов по улице Молодежная. Между мальчиками 9 и 11 лет произошел конфликт. Туда вмешался 36-летний мужчина и избил последнего.

Ребенка госпитализировали с ушибом мягких тканей головы, ссадиной лица и носовым кровотечением.

Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.