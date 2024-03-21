Мэр Грайворона призвал жителей покинуть город из-за обстрелов со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жителям белгородского Грайворона следует временно покинуть территорию из-за обстрелов со стороны украинской армии, их готовы принять в Ярославской области. Об этом мэр города Геннадий Бондарев написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа", – сообщил Бондарев.

Он попросил готовых покинуть город местных жителей написать ему, а также заверил, что власти организуют отъезд.

Вместе с тем Бондарев добавил, что город старается доставлять продукты питания, однако это зависит от оперативной обстановки. Мэр также призвал не подвергать себя и своих близких опасности.

Днем ранее стало известно о двух погибших жителях, которые стали жертвами обстрела Грайворона Белгородской области со стороны ВСУ. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, еще два человека пострадали, им оказывается помощь.

20 марта ВСУ обстреляли Белгород, в результате чего погиб местный житель. Гладков рассказал, что мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки.

Уже утром 21 марта в Минобороны РФ сообщали, что российские системы ПВО сбили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Одного из пострадавших детей при обстреле Белгородского района переведут в Москву