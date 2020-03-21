Пожар в складском здании на Перовском шоссе ликвидирован

Фото: ГУ МЧС РФ по Москве

Пожар в складском помещении в Москве ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Информация о возгорании поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по городу в 21:21. Выяснилось, что ЧП произошло по адресу: Перовское шоссе, дом 21.

Там загорелось складское двухэтажное здание. Это отдельно стоящий объект, так что угрозы перехода огня не было.

В 22:19 пожар локализовали на площади 500 квадратных метров, в 23:02 ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.