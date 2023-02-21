Тело подростка обнаружили в заброшенном здании в Звенигороде

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 15-летнего подростка в заброшенном здании в Звенигороде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в неиспользуемом здании в городе Звенигороде тела подростка с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты (часть 1 статьи 109 УК РФ)", – говорится в сообщении.

По версии следствия, молодой человек, находясь в здании в компании друзей, упал с технического этажа. От полученных травм он скончался. Известно, что здание расположено на охраняемой территории, беспрепятственный доступ на которую закрыт.

К настоящему времени специалисты уже осмотрели место происшествия, собрали улики и назначили необходимые экспертизы.

Ранее на юго-востоке Москвы подросток утонул в пруду. Как рассказали в столичной прокуратуре, 14-летний мальчик вышел на лед на улице Привольной, провалился в воду и не смог выбраться самостоятельно.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!