17:20Происшествия
Тело подростка обнаружили в заброшенном здании в Звенигороде
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 15-летнего подростка в заброшенном здании в Звенигороде. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в неиспользуемом здании в городе Звенигороде тела подростка с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты (часть 1 статьи 109 УК РФ)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, молодой человек, находясь в здании в компании друзей, упал с технического этажа. От полученных травм он скончался. Известно, что здание расположено на охраняемой территории, беспрепятственный доступ на которую закрыт.
К настоящему времени специалисты уже осмотрели место происшествия, собрали улики и назначили необходимые экспертизы.
Ранее на юго-востоке Москвы подросток утонул в пруду. Как рассказали в столичной прокуратуре, 14-летний мальчик вышел на лед на улице Привольной, провалился в воду и не смог выбраться самостоятельно.
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