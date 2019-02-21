Ярославское МЧС попросит наградить спасших многоэтажку от взрыва газа людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ярославские спасатели просят наградить 20-летнего Александра Суханова и 21-летнего Станислава Мавренкова, спасших дом от взрыва газа. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Михаил Зверев, передает РИА Новости.
Информация об инциденте в многоэтажке по проспекту Фрунзе появилась в соцсетях 14 февраля. Жильцы дома написали, что ночью их сосед включил газ и ушел из дома. Придя в круглосуточную пекарню, он предложил находившимся там молодым людям спасти оставшихся в доме. Мужчина назвал адрес и отдал им ключи от своей квартиры, предупредив, что открыл там газ.
Молодые люди прибежали туда, выключили газ и сообщили в экстренные службы. В отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело.
По словам Зверева, взрыв был бы неминуем, потому что газ попал в подъезд и дышать было невозможно. Любая искра могла вызвать взрыв, пояснил он.
Александр Суханов тоже поделился подробностями об инциденте. "Мы со Стасом находились в магазине, зашел мужчина, попросил у нас сигарету, мы ему дали, он вышел. Через какое-то время мы тоже вышли, а он лежал на снегу. Мы подошли к нему, спросили, нужна ли ему помощь, а он сказал, мол, если хотите помочь, спасите людей, я дома газ открыл и ушел. Дал нам ключи, назвал адрес", – рассказал он.
Дорога заняла у них не больше двух минут. В подъезде пахло газом, еще сильнее запах был в квартире. Все конфорки на кухне оказались открыты. Их закрыли, а окна открыли для проветривания. Вскоре подъехала газовая служба. "Не было времени бояться, все было быстро, надо было действовать", – подчеркнул Суханов.
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