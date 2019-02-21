Дебоширившего в "Москва-Сити" экс-кандидата в мэры Красногорска обвинили в хищении

Москвич обвинил бывшего кандидата в мэры Красногорска Валерия Немировского в хищении валюты на сумму примерно четыре миллиона рублей. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 20 февраля в полицию обратился безработный житель столицы 1982 года рождения. Он заявил, что в ноябре 2018 года передал Немировскому 31 тысячу долларов и 28,4 тысячи евро. Тот пообещал вернуть деньги в течение десяти дней, но затем перестал выходить на связь. Москвич оценил ущерб в 4,2 миллиона рублей, уточнили в полиции.

Отмечается, что сейчас правоохранители проверяют заявление потерпевшего.

Ранее стало известно, что клиент Capital Group Немировский устроил погром в офисе в "Москва-Сити". Он повредил оборудование организации стоимостью более 1 миллиона рублей, а также оторвал госномер с бампера Rolls-Royce на подземной стоянке делового центра.