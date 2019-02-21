Пациент психоневрологического интерната убил соседа из-за похмелья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Удмуртии осужден пациент психоневрологического интерната, убивший соседа по палате за то, что тот не принес ему алкоголь для опохмеления. Мужчину направят на принудительное лечение, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, 51-летний житель Сюмсинского района накануне убийства употребил спиртные напитки. На следующий день он попросил соседа по палате принести ему спиртное, чтобы опохмелиться, и передал ему деньги.
Через некоторое время он отправился на поиски соседа по палате и обнаружил его спящим. Погибший не принес ему спиртное, что разгневало подозреваемого. Он скинул соседа с кровати и стал избивать его. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу, где он скончался через три недели.
Против пациента психинтерната возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Суд освободил подозреваемого от уголовной ответственности, поскольку он находился в состоянии невменяемости из-за психического заболевания.
В ночь на 11 февраля в одной из столичных клиник 52-летняя женщина убила свою 49-летнюю соседку по палате. Подозреваемая нанесла погибшей не менее двух ножевых ударов. Что послужило причиной конфликта между женщинами, не уточнялось. Следователи возбудили уголовное дело.
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